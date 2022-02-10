Beykoz'da Kabakoz Koyu çamura bulandı

Beykoz'da yağmur sonrası Kabakoz Koyu'nun rengi, Kaynarca Deresi'nden akan sularla kahverengiye döndü. Kabakoz Koyu ve kıyı şeridi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kentte sağanak etkili oldu. Etkili olan yağış nedeniyle Beykoz'da Karadeniz'e açılan masmavi sularla çevrili Kabakoz Koyu, Kaynarca Deresi'nden akan sel suları nedeniyle çamura bulandı. Rengi kahverengiye dönen koy ve kıyı şeridi havadan dron ile görüntülendi.