Beykoz'da kaçak avladıkları 1 ton midyeyi denizin 7 metre derinliğine sakladılar

İstanbul'un Beykoz ilçesinde kaçak avlanıp sepet içerisinde konularak denizin 7 metre derinliğinde saklanan 1 ton kara kıllı midyeyi Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi su üzerine çıkardı. Sepetten çıkartılan midyeler denize bırakılırken, operasyon anı kameraya yansıdı.

Beykoz'da su ürünleri denetimi yapıldı. Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından dün yapılan denetimde Kandilli Şehir Hatları İskelesi'nde kıyıya bağlı şekilde ağır yüklü bir halat tespit edildi. Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na haber verildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi harekete geçti. Dalgıçlar tarafından yapılan tespitte denizin 7 metre derinliğinde, 1 ton civarında kara kıllı midyenin midye sepetinde muhafaza edildiği ve bir halatla su üstünde bir zemine bağlandığı görüldü. Bunun üzerine dalgıçlar tarafından yapılan operasyonla canlı olan kara kıllı midyeler kafesten çıkarıldı. Denizden çıkarılan midyeler tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.