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Beykoz'da kar kalınlığı 20 santime ulaştı

İstanbul’da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ile Anadolu Yakası beyaza büründü.

İstanbul'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ile Anadolu Yakası beyaza büründü. Beykoz'da ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.


İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından beklenen kar başladı. Dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve bugün artarak devam eden kar, Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Yağışlarla birlikte Beykoz da beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler ortaya çıkan ilçede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Rüzgar ve karı ağırlığını taşıyamayan ağaçların dallarının kırıldığı görüldü. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile birlikte yoğun sis de görüldü.


Serdar Kaya adlı vatandaş, "Dün gece saatlerinden itibaren kar etkisini sürdürüyor. İlçe gelinde kar kalınlığı 15 santimetre iken, yükseklerde 20 santimetreye kadar yükseldi” diye konuştu.

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