Beykoz'da karaya oturan gemiyi çekme işlemlerine başlandı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi, römorkörler ile çekilerek oturduğu yerden hareket ettirildi. Çekme çalışmaları yürütülen gemi havadan görüntülendi.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma uzmanı, NENE HATUN acil müdahale (kurtarma) gemisi, KURTARMA-5, 8, 9 Römorkörleri, KEGM-5 ve KEGM-8 botu olay yerine yönlendirildi.

Karaya oturan gemi ile römorkörler, halatlar ile birbirlerine bağlandı. Gemi oturduğu yerden kurtarılarak hareket ettirildi. Ayrıca karaya oturan gemiyi çekme işlemleri dron ile görüntülendi.