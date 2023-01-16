Beykoz'da karaya oturan yük gemisi havadan görüntülendi

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma uzmanı, Nene Hatun acil müdahale (kurtarma) gemisi, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörleri, KEGM-5 ve KEGM-8 botu olay yerine yönlendirildi. Kurtarma uzmanı, karaya oturan gemiye çıktı. Olayda, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi. Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ederken ayrıca bölgede balık adamlar tarafından sualtı incelemesi de yapılıyor.

Öte yandan karaya oturan 142 metre boyundaki gemi dron ile görüntülendi.