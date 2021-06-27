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Beykoz'da korkutan ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Beykoz’da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Beykoz'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ve çevre sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Beykoz'un Orta Çeşme Mahallesi Uluç Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çevre sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

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