Beykoz'da korkutan orman yangını

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.