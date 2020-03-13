Beykoz'da korona virüsüne karşı ilaçlama seferberliği devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü tehdidinin Türkiye'ye ulaşmasının ardından ülke genelinde tedbirler artırılırken Beykoz'da halkın ortak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Korona virüsü önlemleri kapsamında halkı bilgilendiren, belediye hizmet binalarına el dezenfektanları yerleştiren Beykoz Belediyesi kamu binaları ve halka açık alanlarda yürütülmek üzere kapsamlı bir ilaçlama programı hazırladı.

Halk sağlığını ve gerekli hijyen şartlarını korumak için başlatılan çalışmayla ilk olarak Beykoz Belediyesi ana hizmet binası, Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, belediye hizmet araçları ve otobüs durakları ilaçlandı.

Ayrıca ilçedeki merkezi camiler de cuma namazı öncesinde ilaçlanarak ibadete hazırlandı.

Özel kıyafetli personeller tarafından yapılan ilaçlama çalışmalarında kamu binalarında iç mekanlar, bürolar, salonlar, fuayeler, tuvaletler, bahçeler ve tüm ortak kullanım alanları etkili solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

İlaçlama çalışmalarında kullanılan dezenfektanlar virüslerde etkili olurken halk sağlığına zarar vermiyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Turgut Özdemir,” Korona virüsü tehdidi tüm hızla yayılırken Türkiye'de de korona virüsü vakası olmadan önce tüm önlemlerimizi de almış durumdaydık. Öncelikle çalışanlarımızı ve tüm toplumu uyarmak adına bilgilendirici broşür ve afiş çalışmalarımız başladı. Halkla iç içe olan belediye personeli ile bilgilendirme çalışmalarına başladık. Hem internet kanallarımızdan sosyal medyadan tüm imkanlarla korona virüsü ile ilgili tüm bilgilendirmeleri vatandaşlarımıza yapmalıyız. Yaklaşık 3 gündür Türkiye'de var olan korona virüsü ile alakalı tüm okullarımızda camilerimizde kamu kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmaları başlattık. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile organize çalışıyoruz. Tüm bu süreçlerimizi bilimsel veriler ışığında Sağlık Bakanlığının ruhsatlı ilaçları ile yapmaktayız. Bu anlamda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hijyen ve tedbir kurallarına uysunlar” diye konuştu.

Korona virüsüne karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde periyodik ve yoğun bir programla devam edecek.