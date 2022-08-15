Beykoz'da Küçüksu Deresi taştı, dükkanlar su altında kaldı

Beykoz'da bulunan Küçüksu Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı. Çevredeki iş yerleri su içinde kalırken, sokakta mahsur kalan vatandaşlar otobüs durağının üstünde bekledi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Yakasında etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle Beykoz'da bulunan Küçüksu deresi taştı. Araçlar ve vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, çevredeki iş yerlerini de su bastı. Mağdur olan iş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İş makinaları ve ekiplerin çalışmaları sonucunda sular sokaktan tahliye edildi. Su baskını nedeniyle dükkanlarda maddi hasar meydana gelirken, iş yeri sahipleri mağdur olduklarını belirtti.

Otobüs durağının üstüne çıktılar

Taşkının yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli yağış sonucu sokakta su taşkının oluştuğu, mahsur kalan vatandaşların otobüs duraklarının üzerine çıkarak beklediği, araçların yollarda mahsur kaldığı, esnafın dükkanlarından suyu tahliye etmeye çalıştığı görülüyor.

“Esnaf perişan halde”

Dükkanı sular içinde kalan Batuhan Bilgiç isimli bir esnaf, “Küçüksu Deresi'nde sürekli aynı problem. Geçen gün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geldi. Ona da söyledik. Ama ilgilenen yok, mağduriyetimiz belli burada. Dere taştı, öbür tarafa su gitmiyor, birikti birikti içeri bastı. Zararımızı kim karşılayarak nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. Diğer dükkanlar da bu şekilde. Millet perişan halde” dedi.

“Bir anda bastırdı”

Çiğdem Türk isimli bir esnaf ise, “Bir anda bastırdı, inanılmazdı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. İşte çalışıyorduk. Bir anda su seviyesi dizlerime kadar geldi. Dışarıya baktığımda insanlar durağın üstünde ayakta duruyordu. Dükkandan dışarı çıkamadık. Fırtına, yağmur bir yandan. O kadar mağdurduk ki anlatamam” diye konuştu.