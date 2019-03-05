Beykoz'da Mart Ayı Kültür Sanatla Dopdolu

Beykoz Belediyesi bünyesinde hizmet veren, şiir, müzik, edebiyat, söyleşi, tiyatro ve birçok alanda etkinliklerin yapıldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi 7'den 70'e her yaştan ve her kese hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Aşık Veysel Türkülerle Anılacak

Mart ayı Kültür sanat ajandasında yer alan Çanakkale Zaferi, Yeşilay Haftası, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Tiyatrolar Günü, Tıp Bayramı, Yaşlılara Saygı Haftası gibi özel gün ve haftaları içeren anma, etkinliklerinin yanı sıra, ‘Aşıkların Gönül Telinden', Aşık Veysel türkülerinin okunacağı Türk Halk Müziği ve İstanbul'dan Atina'ya uzanan Türk Sanat Musikisi konserleri de Beykozlu sanatseverleri bekliyor.

Mehmet Akif Şiir Müzesi'nde Yazarlık Atölyesi Başladı

Merkez Mahallesi'nde edebiyat ve şiir dostları için kurulan Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Üzeyir İlbak'ın “Mehmet Akif Buluşmaları”, Zafer Acar'ın ‘Günümüz Ustalarıyla Buluşmaları' Hüseyin Akın ve Özgür Şahin'in Fatih - Harbiye romanını tanıttığı Türk Edebiyatında Öncü Kitaplar, Seyfettin Ünlü ve Abdullah İlhan'ın Cahit Zarifoğlu'nu anlattığı Modern Şiirin Ustaları, adlı edebiyat okumaları ve söyleşilerine ev sahipliği yaparken, Aykut Nasip Kelebek tarafından açılan Yazarlık Atölyesi de edebiyatımıza farklı metotlarla yeni şair ve yazarlar kazandırmayı hedefliyor.

Şeyh Ethem Sırrı Kültür Evi'nde yapılan Kuran-ı Kerim, Hadis, İlmihal, Siyer, Semazen derslerinin yanı sıra Saz-ı Dil Musiki Topluluğu'ndan ilahiler ve Kıraathane Sohbetleri de ilçe sakinlerine feyz katıyor.

Okulları gezen ‘Oyuncak Otobüsü' ise Mart Ayında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Oramiral Vural Beyazıt İlkokulu, İshaklı İlkokulu, Mahmutşevketpaşa İlkokulu'ndaki minikler için hareket edecek.

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Kültür ve sanat dolu günler diliyorum”

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bahar ayına girdiğimiz bu ay içinde doğamız hayata uyanırken, ruhlarımız ve kalplerimiz de yepyeni kültür sanat etkinlikleriyle yeni ufuklara yelken açacak. Bu ay da ailelerinizle birlikte katılacağınız tiyatro, söyleşi, konser ve anma etkinlerimizi siz sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Bahar ayının renklerine bürünen bol içerikli etkinliklerimize siz ilçe sakinlerimizi davet ediyor, kültür ve sanat dolu günler diliyorum. ”dedi.