Beykoz'da Murat Aydın'ın evine gittiği Emine teyze gözyaşlarına boğuldu

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı'da vatandaşlarla tokalaşırken kendisine pencereden seslenip çay içmek için evine davet eden Emine teyzenin isteğini geri çevirmedi. Aydın'ın evine geldiğini gören kadının sevinç gözyaşlarına boğularak, “İnşallah sonsuza kadar Beykoz'da kalırsın. Cumhurbaşkanını görürsen ona benim için sarıl” demesi duygulandırdı.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçeyi karış karış gezen ve her akşam mahallelerde vatandaşlarla buluşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Elmalı'da vatandaşlarla mahalle buluşması gerçekleştirdi. Buluşma öncesi kendisini dışarıda karşılayan vatandaşlarla tokalaşan Aydın'a evinin penceresinden seslenen 61 yaşındaki Emine Kansız, çaya davet etti. Programdan sonra gelme sözü veren Aydın, buluşma biter bitmez Emine teyzenin evine gitti. Başkan adayı Aydın'ı karşısında görünce sevinç gözyaşlarına boğulan kadının, “İnşallah yüzümüzü güldürürsün, rabbimden dileğim Beykoz'da sonsuza kadar kalasın” demesi Aydın'ı da duygulandırdı.

“Cumhurbaşkanımızı görürsen, benim sana sarıldığım gibi sende ona sarıl”

Emine teyze, “Cumhurbaşkanımızı görürsen benim sana sarıldığım gibi sende ona sarıl. Bizim insanımıza bir dilim ekmek versen seni sırtında taşır. Şu an kalp krizi geçirecek durumdayım. Ne kadar sevindim bilemezsin. Bizim Cumhurbaşkanımız böyle herkesin evine misafir oluyor. Biz de onu oradan indirmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız kimseyi ayrım etmiyor. Sen de onun gibi ol, halkına kapılarını aç. Sen halkını öyle sev ki bu halk seni bu şekilde sevsin. Cumhurbaşkanım gibi ol, onun yolundan git. Beni kırmadın geldin, biz böyle belediye başkanları istiyoruz” dedi.

Aydın, Emine teyzenin eşi Murat Kansız ile de tanıştı. Aralarında oluşan yoğun sevgiyle birbirleriyle sohbet eden Aydın, Kansız çiftine teşkilattaki birimlerin başkanlarını tanıştırdı. İkram edilen çayları içen Murat Aydın, sohbetin ardından evden ayrıldı.