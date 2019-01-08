Beykoz'da okullar arası hentbol ligi müsabakaları başladı

Beykoz'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında tüm okulların karşılaşacağı Hentbol Ligi Müsabakaları başladı.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Beykoz'da ilk uzun soluklu spor organizasyonu olarak düzenlenen Hentbol Ligi Müsabakaları'nın açılış töreni yapıldı. İlçedeki tüm ilk, orta ve liselerden 21 takımın 3 ay boyunca karşılaşacağı müsabakalara 336 öğrenci katılacak. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşecek yarışmalar heyecan dolu 50 maça ev sahipliği yapacak.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yapılan açılış törenine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı ve Beykoz Belediyespor Kulübü Başkanı Salim Öztürk, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Beykoz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük ve ilçedeki spor kulüp başkanları, öğretmen ve veliler katıldı.

“Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı ve Beykoz Belediyespor Kulübü Başkanı Salim Öztürk, “Beykoz Belediyesi olarak ilçedeki çocuklarımızın, gençlerimizin spor olanaklarını artıracak birçok yatırıma imza atıyoruz. Bir yandan ilçedeki spor kulüplerinin saha ve tesislerini yenilerken diğer yandan kulüp bünyesinde gençlerimizi spora teşvik edecek turnuvalar düzenliyoruz. Öğrencilerimiz okullarında farklı spor dallarıyla tanışırlarsa sporu yaşam biçimi haline getirmiş olurlar. Hentbol, hız ve azim gerektiren bir takım oyunudur. Bu müsabakaların ilçemizde geleceğin yeteneklerini ortaya çıkaracağına inanıyor, müsabakaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Açılışın ardından Hentbol Ligi Müsabakalarının ilk karşılaşmaları yapıldı.