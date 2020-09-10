İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beykoz'da ormanlık alanda korkutan yangın

Beykoz’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beykoz'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.


Beykoz'da Anadolukavağı mevkiinde askeri bölgenin yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.