Beykoz'da Osmanlı Dönemi'ne ait su sarnıcı gün yüzüne çıktı

Beykoz'da İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen asırlık su sarnıcı gün yüzüne çıktı. Bakımsızlıktan atıl durumda olan tarihi su sarnıcı, tinercilerin meskeni haline geldi.

Tarihte yer edinmiş büyük imparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbul'un yer altında Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı döneminden kalan yapılar ve eserler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Beykoz Kanlıca'da ise ormanın içesinde Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen asırlık su sarnıcı bulundu. Moloz taşı ile örülmüş ve üst ölçüsü kubbe şeklinde olan, sıva ve derzlerinde kullanılan harcın geleneksel malzeme ile yapıldığı tahmin edilen tarihi su sarnıcı, tinercilerin meskeni haline geldi. Suyu günümüzde hala kurumamış olan tarihi sarnıç çöp yığınlarıyla doldurulmuş hali görenlerin içini sızlattı.

“Tarihi su sarnıcı çöplerle doldurulmuş”

Mağara ve dehliz araştırmacısı Fatih Bayrak, “Beykoz Kanlıcadayız, burada yeraltı su sarnıcı keşfettik. Osmanlı dönemine ait olduğunu tahmin ediyoruz. Su sarnıcının içerisi çöplerle dolmuş ve tahribata uğramış. Ormanın içerisinde bulunan sarnıç tinercilerin, alkoliklerin mekanı haline gelmiş. Yetkililerden su sarnıcında önlemler alarak tekrar topluma kazandırmasını istiyoruz” diye konuştu.