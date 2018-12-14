İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beykoz'da otomobil denize uçtu

Beykoz Kanlıca Sahili’nde bir otomobil denize uçtu.

Beykoz Kanlıca Sahili'nde bir otomobil denize uçtu. Kadın sürücüyü otelin valesi kurtarırken, otomobili arama çalışmaları devam ediyor.


Kaza, Beykoz Kanlıca Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyonun hakimiyetini kaybeden kadın sürücü otomobiliyle denize uçtu. Denize düşen otomobili gören vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sahil kenarında bulunan bir otelin valesi Hasan Erdoğan, kadını kurtarmak için suya atladı. Erdoğan kadını kısa sürede denizden çıkardı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye ve deniz polisinin denize düşen otomobili arama çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.