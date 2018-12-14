Beykoz'da otomobil denize uçtu

Beykoz Kanlıca Sahili'nde bir otomobil denize uçtu. Kadın sürücüyü otelin valesi kurtarırken, otomobili arama çalışmaları devam ediyor.

Kaza, Beykoz Kanlıca Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyonun hakimiyetini kaybeden kadın sürücü otomobiliyle denize uçtu. Denize düşen otomobili gören vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sahil kenarında bulunan bir otelin valesi Hasan Erdoğan, kadını kurtarmak için suya atladı. Erdoğan kadını kısa sürede denizden çıkardı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ve deniz polisinin denize düşen otomobili arama çalışmaları devam ediyor.