Beykoz'da pedallar sağlıklı yaşam için döndü

Beykoz'da ‘Asgari Kalabalık Bisiklet Turu'nda yüzlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Her yaştan bisiklet severi buluşturan etkinliğin sonunda Beykoz Belediyesi tarafından etkinliği cazip hale getirmek için her hafta tura katılan kişilere çekilişle, çeşitli hediyeler verildi.

Beykoz'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen, “Asgari Kalabalık Bisiklet Turu” yeniden başladı. Beykoz Belediyesi tarafından ilçe sakinlerini sağlıklı ve hareketli yaşamın yanı sıra alternatif ulaşıma teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Asgari Kalabalık Bisiklet Turu” her yaştan bisiklet severi buluşturdu. Bisikletli ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak üzere etkinliğe, Beykoz İlçe Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yaklaşık 300 kişi katılarak pedal çevirdi. Katılımcılar, bisikletleri ile Beykoz Belediyesi önünden başlayıp sahil boyunca Yalıköy istikametine doğru pedal çevirerek Beykoz Çayırı'ndan dönüşle turu tamamladı. Beykoz Belediyesi etkinliği cazip hale getirmek için her hafta tura katılan kişiler arasından yapılan çekilişle, bisiklet, kaykay, paten, kask ve telefon tutma aparatı gibi sürpriz hediyeler verdi.

“Aktif nüfusun gün içerisinde bisiklet kullanmasını istiyoruz”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ben öncelikle hemşerilerime teşekkür ediyorum. Son derece anlamlı bir projede birlikteyiz, onlarla beraberiz. 'Sağlıklı yaşam, kolay ulaşım' diyoruz. Beykoz'da Asgari Kalabalık Turlarını 2 yıllık salgın arasından sonra tekrar başlatmış olduk. Bu hafta ikincisi, geçen hafta 197, bu hafta 297 katılım oldu, daha da artacak. Amacımız aktif nüfusun gün içerisinde bisiklet kullanmasını istiyoruz. Kısa mesafelerde işe gidip gelirken, yine iş esnasında bir noktadan bir noktaya giderken bisikleti kullanmasını arzu ediyoruz. Aktif nüfusun yüzde 25'i bisiklet kullanmaya başladığı takdirde bu şekliyle daha sağlıklı, daha mutlu ve çevresiyle daha barışık olacaklar” dedi.

“Beykoz'un bu tür etkinlikleri devam ettirmesi çok güzel”

Çekilişte bisiklet kazanan vatandaşlardan Güneş Kaya ise “İnanın çok mutluyum. Büyük bir şanstı. Onun öncesinde de kız kardeşime bisiklet çıktı. Beykoz'un bu tür etkinlikleri devam ettirmesi çok güzel. Bütün etkinliklere gelmeye gayret gösteriyoruz. Yediden yetmişe hepimiz buradayız. Belediye Başkanımızın bu tarzdaki gayretleri için ona sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.