Beykoz'da Riva sahili çamura bulandı

Beykoz'da yağmur sonrası Riva sahilinin rengi, Riva Deresinden akan sularla kahverengiye döndü. Riva Sahili ve kıyı şeridi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kentte sağanak etkili oldu. Etkili olan yağış nedeniyle Beykoz'da Karadeniz'e açılan masmavi sularla çevrili Riva Sahili, Riva Deresi'nden akan sel suları nedeniyle çamura bulandı. Rengi kahverengiye dönen sahil ve kıyı şeridi havadan dron ile görüntülendi.