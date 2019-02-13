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Beykoz'da Romantik Göl Manzaralı 14 Şubat Nikâhı

Beykoz Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikâh başvurusu yapan 14 çifte göl manzaralı yeni nikâh salonunda özel bir etkinlik düzenliyor.


Beykoz Belediyesinin yeşillikler ve göl manzarası içindeki Kanuni Kent Ormanı'nda hizmete açtığı nikâh salonu, 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikâhına şahitlik edecek.



Keman Eşliğinde Nikâh Boğazda Yemek


Çiftlerin kokteyl sonrası nikâhlarının keman eşliğinde kıyılacağı, Boğaz'da akşam yemeğinin ikram edileceği 14 Şubat programı, romantik ve renkli görüntülere sahne olacak.


Nikâhların Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek tarafından keman eşliğinde kıyılacağı etkinlik sonrasında çiftlere İBB Beykoz Korusu'nda akşam yemeği verilecek.


14 Şubat'ın anısına çiftlere fotoğraflarının yer aldığı cam plaket ve çiçek hediye edilecek.

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