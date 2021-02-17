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Beykoz'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Beykoz’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.


Olay 23:00 sıralarında Beykoz Merkez Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir bina içerisinden çıkan bir grup ile bina önünde araç içerisindeki şahıslar arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavga sonucu sonucu 2 kişi silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halit K.'nın tedavisi devam ediyor. Olay yeri inceleme polisleri caddede yaptıkları çalışmada tabanca ile kovanlar ele geçirdi.


Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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