Beykoz'da sokak hayvanları yeni evlerine kavuştu

Beykoz'daki sokak hayvanları, sıcak yaz ayları öncesinde ünlü sanatçı Yusuf Güney'in katıldığı etkinlikle yeni yuva, su ve mama ünitelerine kavuştu. Etkinlikte konuşma yapan Yusuf Güney, “Onlarla yaşamaya çalışalım. Onların önce o eksikliklerini giderelim. Bir sokak hayvanının isteği sudur, mamadır. Bir de şefkattir. Üçünü esirgemediğiniz zaman o hayvandan size hiçbir zarar gelmez” dedi.

Beykoz Belediyesi sokak hayvanları için yaklaşan sıcak yaz ayı öncesinde düzenli temiz su, mama ve barınma alanları sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçedeki parklara, sokaklara ve meydanlara yeni yuvalar, su ve mama üniteleri kuruldu. Sokak hayvanlarına adeta can katacak çalışma kapsamında ilk etapta 50 kedi evi, 50 kedi-köpek besleme ünitesi ile 200 kuş yuvası hazırlandı. Belediye Marangozhanesinde hayvanların ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanıp üretilen kedi evleri, kedi ve köpekler için su ve mama üniteleri, hayvan severlerin de yardımıyla ilçenin park ve bahçelerine kuruldu, rengarenk kuş yuvaları parkın ağaçlarının dallarına asıldı. Orhan Veli Kanık Parkı'nda başlayan bu etkinliğe şarkıcı Yusuf Güney de katıldı.

Yusuf Güney yaptığı konuşmada, "Bir hayvan sever olarak bu tarz organizasyonların içerisinde yer almak sevindirici. Sokak hayvanlarımızla ilgili ben de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Birçok duyarlı vatandaşımız gibi gelince mutlu oldum" dedi.

Yaz aylarında su sıkıntısı çeken sokak hayvanları için konuşan Güney, "Özellikle yaz ayları çok zor geçiyor, kış ayları kadar. Çünkü susuzluk çok önemli. Temiz su bulmak çok zorlaşıyor günümüz yapılanmasında. Çoğu belediyelerimiz duyarlılar sağ olsunlar. İnşallah olmayan belediyelerimizin başına diyorum. Bizler de tabii ki işin içerisinde gönüllü olarak olmamız lazım. Popüler camia diye sıfatlandırdığımız ritme girdiğimiz için hali ile sevenlerimize ve vatandaşlarımıza çok daha çabuk ulaşıyor yaptığımız işler" diye konuştu.

Ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunan ünlü şarkıcı, “Sokakta gördüklerimizi illa hemen belediyeyi arayıp toplayın bunları buradan demeyelim. Onlar ile yaşamaya çalışalım. Onların önce o eksikliklerini giderelim. Bir sokak hayvanının isteği sudur, mamadır. Bir de şefkattir. Üçünü esirgemediğiniz zaman o hayvandan size hiçbir zarar gelmez" şeklinde konuştu.