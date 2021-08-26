Beykoz'da sokak hayvanlarına özel rehabilitasyon merkezi

Sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu bölgelerden biri olan Beykoz'da, sahipsiz hayvanlar için kurulan Rehabiliyasyon Merkezi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Kediler ve köpekler için ayrı ayrı barınma üniteleri ve tedavi odalarını içerisinde barındıran merkezde sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetleri karşılanıyor. Sokak hayvanlarına özel rehabilitasyon merkezi drone ile havadan da görüntülendi.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Mahmutşevketpaşa Mahallesinde Beykoz Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen “Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi” sahipsiz hayvanlara birçok alanda hizmet vermekte. Rehabilitasyon Merkezi hayvanların tedavi, aşı ve bakım hizmetlerini karşılamakta. 11 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan merkezde 150 köpek kapasiteli, zeminden ısıtmalı 75 adet köpek barınma ünitesi, 2 köpek muayene odası, 1 köpek tedavi odası, 1 köpek ameliyathane odası ve 2 adet yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Kediler için de özel ünitelerin bulunduğu alanda, 1 kedi muayene odası, 1 kedi ameliyathane odası, 4 kedi bakım odası içerisinde 100 adet kedi barınma ünitesi, 1 laboratuvar, 1 röntgen görüntüleme odası, 2 ilaç odası, 2 mama ve malzeme deposu ve 1 soğuk hava deposu bulunmakta.

Rehabilitasyon merkezi hakkında açıklama yapan Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, “Burası Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince bütün Türkiye'de var olan hayvan merkezlerinden bir tanesi. İstanbul içinde 39 ilçe belediyesinden en büyük kapasiteye sahip 11 dönüm arazi üzerine kurulmuş 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, içerisinde ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, muayenehane, köpek kafesleri, kedi kafesleri, yabani hayvanlara yönelik kafeslerimizin bulunduğu bir hayvan rehabilitasyon merkezi burası. Buraya sokaktan, öncelikle kısırlaştırılmaya uygun hayvanları alıyoruz. Aynı zamanda trafik kazası geçirmiş yaralanmış ya da fiziksel bir travmaya uğramış hayvanlarımızı ekiplerimiz vasıtasıyla buraya getiriyoruz. Burada öncelikle hayvanlar bir temizlik ve bakım hizmetine giriyor. Yıkanıyor, temizleniyor. Ardından ameliyathane bölümlerinde, muayenehane bölümlerine geçiyorlar. Muayene ve tedavi işlemleri bittikten sonra 10 günlük ya da 15 günlük müşahede bölümlerine alınıyorlar. İşlemleri tamamlanan hayvanımız kulaklarına burada işlem yapıldığına ait bir belge olan küpe kuduz aşısı ve parazit tedavisi yapıldıktan sonra alındıkları yerlere geri bırakılıyor. Buradaki amaç sokaktaki hayvanlarımızı rehabilite etmek. Onların yaşamlarını biraz daha iyi ve güzel hale getirebilmek. O yüzden bu tesis kurulmuş vaziyette. Burada yaklaşık 5 veteriner hekim 15 yardımcı personel 2 veteriner teknisyeni çalışıyoruz. Haftanın 7 günü açık. Günün 24 saatinde hizmet veriyoruz. Bu tesisimiz aynı zamanda bir farkındalık eğitimi de veren bir tesis. Buradaki amaç sokak hayvanlarını tedavi ve iyileştirmeden ziyade vatandaşlarımıza sokak hayvanlarıyla nasıl yaşanabileceğini de öğrettiğimiz bir yer. Burada bir eğitim seminer salonumuz mevcut. Başta ilköğretim, lise öğrencilerini buraya davet ediyoruz. Onlara burada teorik eğitimlerine, sokak hayvanlarıyla nasıl yaşamaları gerektiğini, bir sokak hayvanlarının ne süreçten geçtiğini anlatıyor ardından canlı bir şekilde hayvanları burada gösteriyoruz. Hayvan sevgisini biraz daha kazanmalarını sokaktaki şiddetin, travmanın, hayvanlara karşı işlenen suçların azalması ve o hayvanların da bizlerle beraber yaşayan bir canlı olduğunu fark etmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Beykoz'da bulunan ve sokak hayvanlarına özel olan rehabilitasyon merkezi drone ile havadan da görüntülendi.