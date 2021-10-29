Beykoz'da sporcular "Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı" için pedal çevirdi

Beykoz'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı, bisiklet sporcularının heyecanlı rekabetinin yaşandığı “Beykoz Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı”yla kutlandı.

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, ilk kez düzenlenen, kapalı parkurda tur esasıyla yapılan bisiklet yarışı türü olan, kriteryum yarışında 167 sporcu, 11 farklı kategoride pedal çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun kurallarına uygun yapılan yarış, kapsamlı bir düzenlemeyle İstanbul'un ilk spor ormanı olmaya hazırlanan Beykoz Belediyesi Kanuni Spor Ormanı'nda gerçekleşti. Yarışta Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'da pedal çevirdi. İlçedeki Cumhuriyet kutlamaları kapsamında gün sonunda dereceye giren sporculara, Cumhuriyet Kupası ve çeşitli miktarlarda para ödülü verilecek.

"Sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Cumhuriyetin 98. yılında anlamlı bir spor organizasyonunu Beykoz Belediyesi Kanuni Spor Ormanı'nda yapıyoruz. Bu organizasyona destek veren federasyonumuzu, mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu yarışmaya katılan sporcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Katıldıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Anlamlı bir iş yapılıyor. Bu anlamlı işi yapma yetkisini bana Beykoz halkı verdi. Kendilerine müteşekkirim. Beykoz'a, İstanbul'a ve spora hizmet ediyoruz. Burası yaklaşık 8,5 milyon metrekare bir alan, spor ormanı olarak inşa etmeye başladık. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Şu an gördüklerimiz işin aslında fragmanı, burası tüm İstanbullulara ve Türkiye'ye 365 gün 24 saat hizmet verecek olan anlamlı bir mekandır." diye konuştu.

Beykoz Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kriteryum Yarışı'nın her yıl tekrarlanarak geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.