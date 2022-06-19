Beykoz'da sporcular, ‘Polonezköy Dostluk MTB Bisiklet Yarışı'nda ter döktü

Beykoz'da, ‘Polonezköy Dostluk MTB Bisiklet Yarışı' onlarca sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye girmek isteyen yarışçılar 5,5 kilometrelik parkurda ter döktü. ‘Polonezköy Kiraz Festivali'nin son gününde vatandaşlar hem yarıştı hem de Krakowiacy Grubu Halk Dansları gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Polonezköy'ün 180. kuruluş yılı dolayısıyla Beykoz Belediyesi tarafından organize edilen ‘Polonezköy Kiraz Festivali' etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Festivalin son gününde ‘Polonezköy Dostluk MTB Bisiklet Yarışı' çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışçılar, 7 kategoride 5 tur olmak üzere toplamda 5,5 kilometrelik parkurda ter döktü. Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Yarış sonunda hem yarışçılara hem de alanda bulunan vatandaşlara kiraz ikram edilirken festival, Krakowiacy Grubu Halk Dansları gösterileriyle devam etti.

“Keyifli bir yarış olacak”

Yarışa katılan sporculardan Hakan Yayla, "İstanbul'da bu tarz yarışlar olmadığı için bu yarışı heyecanla bekledik. Keyifli bir yarış olacak. Tabi dereceye girme hedefimiz de var. Beykoz Belediyesi de etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bugün bizim için parkuru da hazır hale getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.