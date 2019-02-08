Beykoz'da şubat ayı kültür sanatla dolu

Beykoz'da kültür-sanat ve sosyal hayatın adresleri olan kültür merkezleri edebiyat, şiir ve müzik dolu etkinliklerle sanatseverleri bekliyor.

Beykoz Belediyesi bünyesinde hizmet veren, her yaştan ve her kesimden ilçe sakine yönelik etkinliklerin yapıldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Ahmet Mithat Efendi Kültür merkezleri büyük ilgi görüyor.

Şubat takviminde, çocuk, yetişkin tiyatroları, masal saatleri, edebiyat okumaları ve çeşitli müzik dallarındaki konserlerin yanı sıra usta şair ve yazarların anılacağı, söyleşi ve seminer programları yer alıyor.

Mehmet Akif Şiir Müzesi'nde Edebiyat Okumaları

Merkez Mahallesi'nde edebiyat ve şiir dostları için kurulan Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Zafer Acar-İsmail Kılıçarslan'ın “Günümüz Ustalarıyla Buluşmaları”, Üzeyir İlbak'ın, “Mehmet Akif Buluşmaları”, Seyfettin Ünlü ve Abdullah İlhan'ın “Modern Şiirin Ustaları: Sezai Karakoç”, Hüseyin Akın ve Özgür Şahin'in “Türk Edebiyatında Öncü Kitaplar- Huzur” adlı edebiyat okumaları ve söyleşilerine ev sahipliği yapacak.

Yahya Kemal “Kendi Gökkubbemiz”le Anılacak

Yazar Yusuf Kaplan'ın konuşmacı olduğu ,”28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türkiye'nin Darbelerle İmtihanı” Semineri ve Prof. Dr. Vahdettin Engin'in konuşmacı olarak yer aldığı, “Sultan II. Abdulhamid Başkent ve Devlet” konulu söyleşileri ile Serdar Tuncer ve Necip Karakaya'nın vefatının 61. Yılı'nda Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gökkubbemiz Konseri ve Serdar Çağrı'nın Retrobüs Grubu'yla vereceği “Vefatı'nın 20. Yılında Barış Manço Şarkıları” Prof. Dr. Necmettin Erbakan Merkezi'nde ilçe sakinlerini bekliyor.

Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Evi'nde Etkinlikler Sürüyor

Beykoz Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilerek ilçenin kültür hayatına kazandırılan Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Evi'nde ilçe sakinlerinin fikir, gönül ve manevi dünyasını aydınlatan etkinlik ve programlar ise devam ediyor.

“Kültür sanat dolu etkinliklerimize halkımızın katılımını bekliyoruz”

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “İlçemizde kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde yarıyıl tatilinin ardından gönlünüzü ısıtacak yepyeni bir kültür sanat sezonuyla daha sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beykoz'daki kültür merkezimizde onlarca branşta yetişkinler, gençler ve çocuklar için hobi ve eğitme yönelik kültür-sanat kurslarımız sürerken ilçe sakinlerimizin ailecek katılacağı tiyatro, söyleşi, konser ve anma etkinlerimizi de sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Şubat ayı etkinliklerinde eğlenceli etkinlikle minik yavrularımızın yüzlerini güldürerek, dünyalarını renklendireceğiz. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet eder, hayırlı ve bereketli günler dilerim” dedi.