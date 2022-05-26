Beykoz'da üniversite öğrencileri kapı kapı dolaşıp “Sıfır Atık” projesini anlattı

Beykoz'da üniversite öğrencileri “Sıfır Atık” hedefiyle sahaya indi. Kapı kapı dolaşarak projeyi anlatan öğrenciler, daha temiz bir Beykoz için çalışıyor.

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki temizlik hizmetlerine rehberlik eden “Sıfır Atık” uygulamalarının yaygınlaşması, toplumda farkındalık ve katılımın artması ile gençlerin çevre projelerinde daha aktif rol alması amacıyla “Çevre Gönüllüleri” Projesi'ni hayata geçirdi.

Gönüllü öğrenciler, “Sıfır Atık” projesi hakkında Beykoz'da kapı kapı dolaşarak, projenin çevreye ve geleceğe katkıları ile ilgili ilçe sakinlerine bilgiler verdi. Öğrencilerin ziyaretine “Sıfır Atık”ın sevimli kaplumbağa maskotu ve belediyede görevli çevre mühendisleri de eşlik etti.

Çevre Gönüllüleri Projesi Sorumlu Çevre Yüksek Mühendis Hülya Kuru Dolu, ”Beykoz Belediyesi olarak toplumda çevre bilincinin arttırılması, gençlerin çevre konusundaki projelerde aktif olarak rol alması ve sıfır atık farkındalığının oluşturulması amacıyla Çevre Gönüllüleri Projesini hayata geçirdik. Proje çerçevesinde ilçe genelindeki üniversitelerimizle çalışıyoruz. Üniversitedeki çevre gönüllüsü öğrencilerimize ulaştık ve onlara sıfır atık eğitimi verdik. Ardından onlarla birlikte sahaya indik. Aldıkları bu eğitimi hane hane dolaşarak ilçe sakinlerine aktarıyorlar. Hedefimiz Beykoz'un tüm mahallelerinde bu bilinci uyandırabilmek” şeklinde konuştu.

“Çevre Gönüllüleri olarak Beykoz'u sokak sokak gezdik”

Gönüllü öğrenci Firdevs Birinci, ”Üniversitedeki hocalarımızla konuştuğumuzda çevre için bir şeyler yapmak istediğimizi söyledik. Onlar da bizi Beykoz Belediyesi'ne yönlendirdi. Yönlendirmeler sonrası Sıfır Atık Projesi'nden haberdar olduk. Bugün de çevre gönüllüleri olarak Beykoz'u sokak sokak gezdik ve insanlara Sıfır Atık Projesinden bahsettik” dedi.