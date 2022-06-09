Beykoz'da yapılacak Turkcell Granfondo ertelendi

Beykoz'da 12 Haziran 2022 Pazar günü yapılması planlanan Turkcell GranFondo İstanbul bisiklet yarışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

26 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Turkcell GranFondo İstanbul, şehirde beklenen yoğun yağış sebebiyle sporcu sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak 26 Haziran 2022 Pazar gününe ertelendi.

Yarış için trafiğe kapatılması kararlaştırılan yollar 12 Haziran Pazar günü açık olacak.

Yurt içi ve dışından 2 bin sporcuya yem yeşil doğada yarış deneyimi ve heyecanı yaşatacak organizasyona son kayıt tarihi ise 23 Haziran 2022 olarak güncellendi.

Pedallar barış için dönecek

Turkcell GranFondo İstanbul yarışında pedallar bu yıl Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım için dönecek.

Beykoz'un doğal, tarihi ve turistik parkurlarında koşulacak yarışta sporcular 'Barış için pedallayacak'. Yarışmacılar ve onları destekleyenler, tüm dünyada savaşlarda mağdur olan çocuklara yardım gönderebilmek için Kızılay ile birlikte oluşturulan fona katkı sağlayabilecek.

82 ve 40 km'lik zorlu parkur

Yarışın startı Beykoz Belediyesi önündeki Expo Alanı'ndan verilecek ve sporcular 40 km'lik Samsung Galaxy Parkuru ve 82 km'lik Suzuki Parkuru'nda ter dökecek.

Zorlu etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul, her kategoride kadın ve erkek sporcuların heyecanlı mücadelesine sahne olacak.

Yarışmada dereceye giren sporculara günün anısına çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek.