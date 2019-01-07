Beykoz'da yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Beykoz Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısı için Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in başkanlığında bir araya geldi. Ocak ayının ilk toplantısını 7 Ocak 2019 Pazartesi günü gerçekleştiren Beykoz Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Yücel Çelikbilek başkanlığında ilçe için yeni kararlara imza attı.

Toplantıda açılış, yoklama ve 7 Aralık 2018 tarihli tutanağın oylanmasının ardından sırasıyla gündemdeki teklifler görüşüldü.

Denetim Komisyonu'na üye seçilmesi teklifi görüşülüp oylanarak, komisyona AK Parti grubundan Sinan Çıtlak ve Ahmet Soylu, CHP grubundan ise Hakkı Emanet seçildi.

Denetim Komisyonunda Çalıştırılacak Uzman Kişi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi, teklif karar olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Sözleşmeli Personel çalıştırılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi 267 parsel hakkındaki Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi İmar Komisyonu'na havale edildi.

Gündemde Olmayan Müdürlük Teklifleri, öncelikle gündeme alındı ve sırasıyla görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde olmayan müdürlük teklifleri ise şu şekilde;

"Çiğdem Mahallesi Bilirkişi seçilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi, Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

Sokak isimlendirilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi, Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu'na havale edildi.

Ev ve Süs Hayvanı Eğitim ve Barınma Yerleri hakkındaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi, Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

Başkan Yardımcısı maaş tespiti hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi, komisyonda geldiği şekliyle teklif karar olarak kabul edildi.Başkan Yardımcıları atanmaları hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesi sonucunda ise başkan danışmanları Eyüp Salih Elmas, Salim Öztürk tekrar Başkan Yardımcısı olurken Vekillik görevini yürüten Mehmet Akif Kılıç da Zabıta Müdürü oldu.”

Beykoz Belediye Meclisi, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da yeniden bir araya gelecek.