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Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atılan 7 yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı

Beykoz’da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yavru köpeklere süt vererek karınlarını doyurdu.


Beykoz'da akşam saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesinde yaklaşık 1,5 metre derinliğinde, yeraltı çöp konteynerindeki yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri el kepçelerini kullanarak 7 adet yavru köpeği yeraltı çöp konteynerinden kurtardı. Yavru köpeklere bir müddet seven itfaiye ekipleri acıkan yavru köpeklerine süt verdi. Kurtarılan yavru köpekler görevliler tarafından koruma altına alındı.

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