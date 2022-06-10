Beykoz'da, Yeşil Okul Projesi'nde dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu

Okullarda oluşan atıkların kaynağında azaltılması ve bu atıkların geri kazanılması amacıyla Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeşil Okul Projesi'nin 11'incisinin ödül töreni Beykoz Kavacık'ta gerçekleşti. Törende ödüllerine kavuşan çocuklar aynı zamanda gösteriler ile doyasıya eğlendi.

Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve temel hedefi, okullarda oluşan atıkların kaynağında azaltılması ve bu atıkların geri kazanılması olan 11'inci Yeşil Okul Projesi'nin ödül töreni Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Ödül töreni öncesi çocuklar sahnede gerçekleşen tiyatro gösterisi ile eğlenceli anlar yaşadı. Proje çerçevesinde, okullarında ve çevrelerinde en fazla atık toplayan okul ve öğrencilere Beykoz Belediyesi ödül verdi. Ödül törenine Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Proje çerçevesinde ödül alan okullar Alibahadır ilkokulu, Kılıçlı İlkokulu ve Firuzbey İlkokulu oldu.

Yeşil Okul Proje sorumlusu ve Beykoz Belediyesinde görevli Çevre Mühendisi Sena Sarıgöl, “2009 yılında başladığımız “Yeşil Okul” projesinin bu yıl 11'incisini gerçekleştiriyoruz. İlçedeki tüm okullarımız ile birlikte, şu an toplam 64 okulumuz burada bulunuyor. Sene içerisinde okullarımızda 5 atık türünü kaynağında ayırıyoruz. Öğrencilerimiz kendi organik atıklarını kompost makinesi yardımıyla kompostlaştırarak fide ve çiçek ekiminde kullanıyorlar. Bugün ise bir sene boyunca yapmış oldukları çalışmalara binaen ödül törenini gerçekleştirdik. Dereceye giren okullarımıza ödüllerini verdik. 9 tane okulumuzu ödüllendirdik. Onlar mutlu biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.