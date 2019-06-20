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Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisi havadan görüntülendi

Beykoz’da yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintisi havadan görüntülendi.


Beykoz'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri, su birikintilerinin meydana geldiği yerlerde çalışmalar yürüttü.


Öte yandan bir vatandaş, yolda oluşan su birikintisinde minibüsüyle mahsur kaldı. Vatandaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtuldu. Minibüs ise iş makinesi tarafından sudan çekilerek çıkarıldı.


Aracın mahsur kaldığı su birikintisi drone ile havadan görüntülendi.

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