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Beykoz'da yol evin üzerine çöktü

Beykoz’da meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol bir evin üzerine çöktü.

Beykoz'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol bir evin üzerine çöktü. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi.


Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer Sokak'ta toprak kayması sebebiyle yol bir evin üzerine çöktü. Kiracısının kısa süre önce çıktığı evin boş olması, olası bir facianın önüne geçti. 2 katlı evde ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarı yıkılmasıyla maddi hasar meydana geldi. Yolun çöktüğü ev drone ile havadan görüntülendi.

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