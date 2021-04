Beykoz'da yüzleri gülümseten ev ev pide ikramı başladı

Beykoz'da Ramazan Ayı'nın sevincini yaşatacak, lezzetiyle sofraları ve gönülleri ısıtacak ‘Beykoz Pidesi' nin ilçe sakinlerine dağıtımı başladı. Beykoz genelinde 45 mahallede yürütülecek ikramlar Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Pandemi nedeniyle geleneksel sokak iftarlarının bu yıl ertelendiği Beykoz'da belediye tarafından organize edilen çalışma ile Ramazan ayı boyunca ev ev pide ikramı yapılacak. Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik iklimine uygun yürütülen sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında hazırlanan pideler her akşam farklı mahallelerde dağıtılarak iftar bereketi ilçe sakinleriyle paylaşılacak. İftar saatinden önce ilçe sakinlerinin kapılarını çalan Sosyal Masa ekipleri hem vatandaşlara pide ikram etti hem de hayırlı ve huzurlu bir Ramazan Ayı diledi. Kapıları çalınan Beykozlu vatandaşlar, tam buğday unu, ekşi maya, zeytin yağı ve kaya tuzunun birleşimiyle hazırlanan ve kendilerine ikram edilen ‘Beykoz Pidesi' dağıtımına ilişkin yetkililere teşekkürlerini iletti.

İhtiyaç sahiplerine özel üretim

Vatandaşlara ikram edilecek pidelerin yanı sıra Beytaş, Yemek Üretim ve Dağıtım Merkezi de yaşlı, engelli ve kimsesiz ihtiyaç sahibi kimseler için verilen “Evde Sıcak Yemek” hizmeti kapsamında pide üretimi yapacak. İhtiyaç sahipleri haftanın 7 günü sağlanan sıcak yemek hizmetiyle Ramazan boyunca pide sevinci yaşayacak.

“45 mahallemizde bulunan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz”

Pide dağıtımına katılım sağlayarak kapıları çalan Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Gül Biçer yürütülen çalışmaya ilişkin olarak, “Beykozlu vatandaşlarımız gönülden insanlardır. Her zamanki gibi kapılarda bizleri canı gönülden karşıladılar. Biz Beykozlular olarak her yıl sokak iftarlarında buluşmaya alışmıştık. Bu yıl maalesef pandemi nedeniyle bu etkinliği gerçekleştiremedik. Bugünde vatandaşlarımızla bir nebze de olsa gönül birlikteliği yaşamak adına ufak bir ikramda bulunduk. Beykoz Belediyesi olarak tüm mahallelerimizde pide dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Şu an sahada ekipler olarak dağılmış ve dağıtım yapıyor durumdayız. 45 mahallemizde bulunan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Amacımız birliktelik oluşturmak, umarın en kısa sürede de tekrar iftar sofralarında buluşuruz” diye konuştu.