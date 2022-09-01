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Beykoz'daki TFF binasına silahlı saldırı

Beykoz Riva’da bulunan Türk Futbol Federasyonu’nun (TFF) binasına, yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada ateş açıldı.

Beykoz Riva'da bulunan Türk Futbol Federasyonu'nun (TFF) binasına, yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada ateş açıldı. Olayda yaralanan ya da can kaybı olmazken binaya 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yönetim kurulu toplantısı yapıldığı sırada, tesislerin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda yaralanan ya da can kaybı olmazken, binaya 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

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