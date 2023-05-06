Beykozlu 11 üreticiye 25 bin fide dağıtıldı

11 üreticiye yaklaşık 25 bin fidenin verildiği törende konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Siz bir domates salatalık, bir kıvırcık yetiştirmiyorsunuz, ülkenin geleceğine de katkı vermiş oluyorsunuz” dedi.

Beykoz Belediyesi Fide ve Tohum Üretim Tesislerinde üretilen, domates, biber, patlıcan, hıyar, karpuz, kabak fidelerinden oluşan yaklaşık 25 bin fide, Beykozlu 11 üreticiye Fide Dağıtım töreninde verildi. Cumhuriyetköy'de bulunan Beykoz Köy Pazarında dün düzenlenen törene Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Beykozlu vatandaşlar da katılım gösterdi. Üreticiler, fide kasalarını Başkan Murat Aydın'ın elinden aldı.

Üreticilere seslenen Başkan Murat Aydın, “30 yıl öncesinin Türkiye'sinin neredeyse bütün ihracatına yakın tarımsal ihracat var. Ama üretim yapan sayısı son derece azaldı. Tarıma verdiğiniz destek, sadece aileni geçimini bu işten temin etmekle ilgili değildir. Aslında olağanüstü şartlarda bu kentin, dolayısıyla bu ülkenin varlığına hizmet etmekle ilgilidir. Onun için ben sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Biz 50, 60'larla yola çıktık şu anda 600 civarında üretici kardeşimiz var, aktif olan bu işin içerisinde olan hemşehrimiz var. Çok güzel bir gelişme, daha da artması lazım. Burada tarım yapmak zor. Ölçek ekonomisi boyutuyla baktığınızda pahalıya mal oluyor gibi. O zaman kaynağı ürettiğimiz yerde satacağız. Daha farklı ve iyi tarım koşullarında yapılmış ürün işte bu köy pazarında, dışarıdan getirdiğimiz değil burada ürettiğimiz ürünleri satacağız. Süreç içerisinde insanlar alışacak, gelecek alacak ve biz tarımda stratejik üretim alanı olarak Beykoz'da var olmaya devam edeceğiz. Siz bir domates salatalık, bir kıvırcık yetiştirmiyorsunuz, ülkenin geleceğine de katkı vermiş oluyorsunuz. Ülkenin bağımsızlığı konusunda, sürdürülebilir kılınması noktasında çok büyük katkınız oluyor. Bu yıl yaklaşık 1 milyon fidemizi sizlere sunacağız. Biz bunları parayla satın almadık, bunlar Beykoz'da üretildi ” dedi.