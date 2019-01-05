İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beykozlu çocuklar bilgileriyle yarıştı

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki kültür-sanat kurslarına katılan 3 ve 8’sınıf arası öğrencilere yönelik düzenlediği ödüllü bilgi yarışması rekabet dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Beykoz Belediyesi'nin ilçedeki kültür-sanat kurslarına katılan 3 ve 8'sınıf arası öğrencilere yönelik düzenlediği ödüllü bilgi yarışması rekabet dolu anlara ev sahipliği yaptı.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Yenimahalle Hizmet Binası, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Kavacık Ek Hizmet Binası kurs öğrencileri arasında yapılan yarışmaya toplam 120 öğrenci katıldı. Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılan programa, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Adem Çalışkan, Kültür Müdürü Yavuz Kakı, sınıf öğretmenleri ve aileler katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.



Kokteyl ve keman dersi öğrencilerinin müzik resitalinin ardından başlayan programda öğrencilere fen bilgisi, din kültürü, sosyal bilimler, matematik, ingilizce ve genel kültür alanlarında yarıştı. Kültür-sanat kursu öğrencilerinin 3'er kişilik takımlar halinde yer aldığı yarışmada katılımcılara branşlarına göre sorular yöneltildi. Yarışma arasında Robotik Kodlama öğrencilerinin kendi ürettikleri robot gösterimi de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.


İlk olarak 8. sınıfın öğrencilerinin karşılaştığı yarışmanın 1. si Yenimahalle Hizmet Binası öğrencileri olurken, 2.si Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi öğrencileri ve 3. sü ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin öğrencileri oldu.



‘Beykoz'da Bilgiler Yarıştı Gönüller Kazandı' pankartlarıyla yarışmaya katılan öğrencilerden birinci gelen toplam 18 öğrenciye ödül olarak akıllı saat, katılan tüm öğrencilere de bluetooth hoparlör hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.