Beykozlu kadınlarla “Sıfır Atık” seferberliği başlıyor

Beykoz'da “Sıfır Atık” hedefleri doğrultusunda gönüllü kadınların katılımıyla “Evlerden Evrene Çevre Bilinci ” projesi başlıyor. İlçedeki sıfır atık projelerinin tanıtımında aktif rol alacak kadınlar, daha bilinçli bir toplum ve temiz bir ilçe için başlatılan çevre seferberliğinin lokomotifi olacak.

Beykoz Belediyesi öncülüğünde, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medipol Üniversitesi işbirliğiyle başlatılacak “Evlerden Evrene Çevre Bilinci” Projesi'yle ilçede yürütülen “Sıfır Atık” uygulamaları konusunda toplumsal farkındalık ve katılımın artması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde çevre konusunda duyarlılığın en üst noktaya çıkarılması ve bunun toplumsal bir davranışa dönüştürülmesi için toplumun temelini oluşturan kadınların ve özellikle de anne rolünün aile içerisinde çevre bilincinin gelişmesi planlanıyor. Su, elektrik ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasıyla birlikte sıfır atık prensibi hedef alınarak entegre bir yaklaşımla atıkların yönetilmesi amaçlanıyor.

Daha fazla ve kaliteli atık toplanacak

Çevre gönüllüsü kadınların desteğiyle “Evlerde Çevre Seferberliği Başlatıyoruz” sloganıyla yürütülecek projeyle sıfır atık hizmetlerinin toplumda yaygınlaşmasının yanı sıra evlerden daha fazla ve nitelikli geri dönüştürülebilir atık toplanması hedefleniyor. Projenin, dünyada günden güne stratejik önemi artan enerji sarfiyatının azaltılmasına katkı sunması da bekleniyor.

“Sıfır Atık” eğitimi verilecek

Temiz bir dünya ve sürdürülebilir çevreye için geliştirilen “Evlerden Evrene Çevre Bilinci” Projesi'nin sahada verimli yürütülmesi için ilk etapta, çevre gönüllüsü olan kadınlara İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından eğitim verilecek. Beykoz Belediyesi'nin hâlihazırdaki sıfır atık uygulamaları hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak katılımcılar, kurumun koordinasyonunda düzenlenecek çeşitli organizasyonlarda görev alarak geri dönüşüm projelerinin uygulama yöntemleri ve faydalarını anlatacak.

Beykozlu kadınların kendi sosyal çevrelerini bilinçlendireceği projenin tanıtımları gündelik hayatta ev kadınlarının temas ettiği okullar, dernekler ve spor salonları gibi mekânlarda yapılacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın” Dünya kirleniyor, Dünya elimizin altından kayıyor ve önlem almazsak yaşanamaz hale gelecek. Çevreyi korumak için Dünya'da ne kadar proje varsa hepsiyle ilgileniyoruz. Sadece Beykoz Belediyesi değil, bir çok belediye, devletimiz bir çok kamu kurumu bu konuyla ilgili, ne tür düşünce varsa, ne tür proje gelişmişse hepsini uygulama konusunda bir irade söz konusu. Beykoz'da halkın öncüsü olan insanlarımız, arkadaşlarımız hepsi burada. Çok ciddi anlamda sahiplenmenin olduğunu buradaki temsilden ben görüyorum. Bundan sebeple sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.