Beykozlu vatandaşlara deprem eğitimi verildi

Beykoz Belediyesi, 1- 7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Beykozlu vatandaşlarında katılım sağladığı afet öncesi eğitim düzenledi. Beykoz Belediyesi Afet ve Acil Durum Kordinatörü Erdal Usturabelli tarafından verilen eğitimde yapılan sunum, görsel materyallerle desteklendi. Kent Konseyi ofisinde gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Vatandaşlara deprem öncesi alınabilecek önlemler ile deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler verildi. Vatandaşlar ise uzman isim Usturabelli'nin uyarılarını not alarak takip etti.

Öte yandan eğitim esnasında depremin yanı sıra yangın, sel ve su baskını gibi doğal afetlere yönelik bilgilerde verildi.

“Afetleri tanımak zorundayız”

Eğitim sonrası konuşan Beykoz Belediyesi Afet ve Acil Durum Kordinatörü Erdal Usturabelli, “ Özellikle ülkemizin bulunduğu konum nedeniyle afetleri tanımak zorundayız. Biz bu eğitimimizde afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapabileceğimizi anlattık. Vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendirdik. Bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kendimiz hem de ailelerimiz için bu eğitimleri alıp afetlere karşı hazır olmalıyız. İstanbul bir deprem bölgesi. Toplumsal bilinci bu konu üzerinde ne kadar bilinçlendirirsek o kadar sonuçları da olumlu olacaktır” diye konuştu.