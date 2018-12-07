Beykoz'un yeni meclis binası açıldı

İlçenin 50 yıllık vizyonu gözetilerek, modern mimari, özel bir mühendislikle inşa edilen yeni belediye meclis binası hizmete açıldı.

Beykoz Belediyesi'nin ana hizmet binasının arkasında yükselen yeni meclis binasıyla ilçenin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar ilçeye yaraşır modern bir binada alınacak. Yeni meclis binasının açılışına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Açılışta başkan danışmanı Muhammed Küçükkonuklar Kur'an-ı Kerim okudu.

“Beykoz'a 50 yıllık bir bina yaptık”

Meclis binasının açılışı dolayısıyla konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “Bu bina ilçemizin bugünü ve geleceğini ilgilendiren kararların alındığı önemli bir merciidir. Meclis binamızı ilçenin 50 yıllık geleceğini göz önüne alarak inşa ettik. Bundan önceki meclis binasının açılışını da biz yapmıştık. Meclisimiz siyasi partilerin koltuk sayısı, sağlamlığı, tasarımı ve ofisleriyle uzun yıllar ilçemize hizmet edecek. Beykoz'un nüfusu artsa bile yeni bir binaya ihtiyaç olmayacak. Meclis binamızın ilçemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Meclis üyeleri de yeni binanın ve meclis salonun hayırlı olmasını dileyen konuşmalar yaptılar. Konuşmaların ardından yeni mecliste ilk toplantı gerçekleştirildi ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ardından meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Kuyu temel sistemiyle ağlam bina

Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 5 bin 460 m2 alan üzerine inşa edilen yeni meclis binası bodrum, zemin, 1. ve 2. kat olmak üzere 4 katlı olarak yapıldı. Binada meclis salonu, resepsiyon, fuaye, kokteyl salonu, meclis odası, encümen odası, komisyon odaları, grup toplantı odaları, arşiv, ofisler ve sığınak yer alıyor.

Binanın sağlamlığı için etrafı 53 adet kuyu perde duvarla çevrelendi. Kuyu perde temel kazısında 3 bin 617 m3 toprak elle kazı yapıldı. Kuyu perde duvar imalatında toplam 105 ton demir ve 1700 m3 beton döküldü ve duvarlara toplam 4766 metre uzunluğunda 297 adet kalıcı zemin çivisi ve 1566 metre uzunluğunda 116 adet ön germeli geçici ankraj imalatı yapıldı.