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Beykoz'un yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Beykoz’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.

Beykoz'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Karlı Tepe Mahallesi'nin beyaza büründüğü Beykoz'da vatandaşlar fotoğraf çekilerek manzaranın tadını çıkardı.


Bu sabah saatlerinde İstanbul genelinde başlayan kar yağışı, Beykoz'da da etkisini sürdürüyor. Beykoz, yüksek kesimlerde karın etkili olmasıyla renkli anlara sahne oldu. Beyaza bürünen Karlı Tepe Mahallesi'nde vatandaşlar sokakta gezerken bembeyaz olan çevrenin fotoğraflarını çekti, manzaranın keyfini çıkardı. Kar yağışının Beykoz'da gün boyu devam etmesi bekleniyor. Belediye ekiplerinin ise yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

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