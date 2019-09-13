Beylikdüzü Belediyesi 30 bin kişiye aşure ikram edecek

günü dolayısıyla aşure ikramına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede 13-23 Eylül tarihleri arasında 16 noktada ikramın devam edeceğini belirtti.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure ikramı yapıldı. 13-23 Eylül tarihleri arasında cami, cemevi, pazar alanları ve sosyal tesis olmak üzere 16 noktada toplamda 30 bin kişilik aşure dağıtımı yapacak olan müdürlük ilk günkü dağıtımını ilçede bulunan yedi cami ve cemevinde gerçekleştirdi. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gerçekleşen aşure dağıtımında ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri ve birim müdürleri kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramı yapan Başkan Çalık, Muharrem ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

16 noktada aşure ikramı yapılacak

İlçe halkının yoğun olarak bulunduğu noktalarda gerçekleşecek aşure dağıtım programın ise şöyle: 13 Eylül Cuma günü; Fatih Sultan Mehmet Camii, Kavaklı Yeni Camii, Hz. Halit Camii, Gürpınar Merkez Camii, Sacit Ateş Camii, Bilal Habeşi Camii, Abdulvahap Yedi Kardeşler Camii, Gürpınar Cemevi, 15 Eylül Pazar Günü; Beylik Pazar Alanı, Kavaklı Pazar Alanı, 20 Eylül Cuma Günü; Yakuplu Merkez Camii, Yaşar Cimilli İhlas 2.Kısım Camii,Hz. Ali Camii, Hz. Ebubekir Sıddık Camii, Gürpınar Cuma Pazarı ve son olarak 23 Eylül Pazartesi günü Yakuplu Sosyal Tesisleri.