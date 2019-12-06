Beylikdüzü Belediyesi ilçeye bir okul daha kazandırıyor

Beylikdüzü'nde bağışçı Prof. Dr. İbrahim Savaş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Adnan Kahveci Mahallesi'nde inşaatına başlanan 24 derslikli Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yeni bir okulun inşaatına hafriyat çalışmalarını tamamlayarak başladı. Beylikdüzü Belediyesi, bağışçı Prof. Dr. İbrahim Savaş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüe, 24 derslik yer alacak. Lise, içerisinde yer alacak fen laboratuvarları, kütüphane, bilişim sınıfları ve spor salonu ile modern bir yapı olacak. Hafriyat çalışmaları Belediye tarafından tamamlanan Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesinin, 2021 yılının ilk çeyreğinde yapımının tamamlanarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor.

“Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Beylikdüzü'nde her alanda olduğu gibi eğitimde de hedef büyüttüklerini belirten ve okul yapımı çalışmalarını yakından takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Eğitim ve öğretim bizim öncelik sıralamamızda her zaman birinci sırada yer aldı. Bundan sonraki süreçte de eğitim yatırımlarımızla Beylikdüzü'nü İstanbul'un en başarılı ilçelerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı nesillerin yetişmesinde eminim ki Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesinin payı çok büyük olacak. Burada eğitim alacak tüm evlatlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Eğitime verdiği önem ve bağışı nedeniyle Prof. Dr. İbrahim Savaş'a ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.