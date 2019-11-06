Beylikdüzü Belediyesi yetenekli oyuncularını arıyor

Beylikdüzü Belediyesi ‘Akademi Tiyatro ve Doğaçlama Tiyatro' ile kültür sanat eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Beylikdüzü Belediyesi, bu kapsamda tiyatro sahnesinde oyuncu olarak yer almak isteyen yetenekli oyuncu adaylarını arıyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Müzik Akademisi ile ilçenin müzik alanında yetenekli gençlerine profesyonel eğitim veren ve 1,5 yılda Beylikdüzü'ne Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, şimdi de tiyatro sahnesinde oyuncu olarak yer almak isteyen yetenekli oyuncu adaylarını arıyor. Tiyatro ve doğaçlama tiyatro branşlarında ücretsiz akademik eğitimin verileceği Akademi Tiyatro ve Doğaçlama Tiyatro'ya tiyatro eğitimi alarak başarılı bir oyuncu olma hayalini hayata geçirmek isteyen ve Beylikdüzü'nde ikamet eden 14-40 yaş arasındaki vatandaşlar başvuru yapabilecek. 24 Kasım'a kadar sürecek başvuruların tamamlanmasının ardından 25 Kasım'da performansa dayalı olarak yapılacak sınavla Akademi Tiyatro ve Doğaçlama Tiyatro'da ücretsiz eğitim alacak oyuncu adayları belirlenecek.

Ücretsiz ve akademik tiyatro eğitimi fırsatı

Performansa dayalı yetenek sınavıyla belirlenecek oyuncu adaylarına, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, akademik düzeyde kapsamlı ve ücretsiz tiyatro ve doğaçlama tiyatro eğitimi verilecek. Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akademi Tiyatro ve Doğaçlama Tiyatro'da; şan, dans, oyunculuk, diksiyon eğitimleri alan oyuncu adayları hem yeteneklerini geliştirme imkanı bulacaklar hem de oyunculuğu bir iş ve meslek olarak icra edebilmeleri için gerekli tüm alt yapıyı kazanacaklar.