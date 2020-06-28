Beylikdüzü Belediyesi YKS'de öğrencilere maske ve su dağıttı

Beylikdüzü Belediyesi, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), öğrencileri yalnız bırakmadı.

Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için girdiği YKS'de, Beylikdüzü Belediyesi, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sahadaydı. Sınavdan önce, ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfekte işlemlerini tamamlayan belediye, sınavda da ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren stantlar kurdu. 32 ayrı okulda kurulan stantlarda, Kültür İşleri Müdürlüğü koordinasyonundaki belediye ekipleri, öğrenciler ile ailelerine, maske ve su dağıttı. Liseyi bitirip üniversiteye girebilmek için ter döken gençlerin heyecanına ortak olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin başarılı olacaklarına yürekten inandığını söyledi.

“Gençlere güveniyor ve başarılar diliyorum”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gençler, pandemi sürecinde zor bir dönem geçirdiler ama ben, onlara güveniyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi. Gençlere, heyecan yapmamalarını ve “Başarılı olacağım” diyerek sınava girmelerini öğütleyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İnşallah, sınav güzel geçer; her şey gönlünüzce olur. Çok çalıştınız, şimdi emeklerinizin karşılığını alma vakti” şeklinde konuştu.