Beylikdüzü Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Beylikdüzü Belediyesi'nde Tüm-Bel-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini koruma amacıyla Beylikdüzü Belediyesi ile Tüm-Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediye binası bahçesinde gerçekleştirilen imza törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve çalışanlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Çalık, hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, “ Beylikdüzü'nde bütün emekçi arkadaşlarım ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak 352 bin kişinin yaşadığı bu kente hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugünler bayramlar kendilerine ve çocuklarına yaptığımız eğitim katkıları yine engelli ama bütün engelleri aşan benim güzel dostlarım, güzel çalışma arkadaşlarım bütün engelleri aşan benim güzel çalışma arkadaşlarıma hem maddi hem de sağlık katkıları aile içi şiddetin önlenmesine dönük yapmış olduğumuz çalışmalar bizim sözleşmemizde yer aldı. Gencinden yaşlısın, öğrencisinden esnafına herkesin yüzünün güldüğü bir kent hayal ediyorum. En ücra köşesinde bile sanatın icra edildiği kadının iş gücüne dahil olduğu, çocukların mutlu ve huzurlu yaşadığı bir kent hayal ediyorum. Bu hayalleri birlikte ulaşacağız. Emeğin hakkını aldığı çalışanların özgürce örgütlenebildiği, emeğinizin ve alın terinizin kesinlikle karşılandığı için ve bu süreçlerde bu hayallere ulaşmakta emek ve alın teri koyacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Toplu İş Sözleşmemizin, çalışanlarımıza belediyemize ilçemize hayırlı olmasını diliyorum, tüm emeği geçen arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.