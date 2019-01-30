Beylikdüzü Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin hemen ardından açılışı yapılarak faaliyetlerine başlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan kadın, çocuk ve ihtiyaç sahibi ailelerin hayata tutunması adına çalışmalarına devam ediyor. 2015-2018 yılları arasında birçok başarılı projeye imza atan müdürlük, ilçede değişen nüfus sirkülasyonu ile birlikte toplamda 456 bin 288 kişiye yardım elini uzattı.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların fikir ve düşüncelerini öncelikli tutarak, hayata geçirilmesi aşamasında da başarılı projelere imza atıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin hemen ardından açılışı yapılarak faaliyetlerine başlayan Müdürlük, ilçede yaşayan kadınların ve çocukların hayata tutunması adına hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal yardım hizmetlerinden toplumsal eşitlik birimine, sosyal destek hizmetlerinden göç hizmetlerine ve danışmanlık hizmetlerinden çocuk hizmetlerine kadar birçok alanda faaliyetlerini devam ettiren Müdürlüğün hizmetlerinden ilçede yaşayan vatandaşlar ise oldukça memnun olduklarını belirtiyor.

Dost Eller Mağazası ve Gıda Bankası ilçede marka oldu

Sosyal Yardım Hizmetleri kapsamında kuruldukları günden bugüne marka haline dönüşen Dost Eller Mağazası ve Gıda Bankası, Beylikdüzü Elele Yaşam Derneği ile çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal inceleme sonucu belirlenen vatandaşlardan 16 bin 549 kişiye 2015-2018 yılları arasında Dost Eller Mağazası'ndan giyim yardımı yapılırken, 8 bin 724 kişiye de ev eşyası yardımı yapıldı. Gıda Bankası'ndan ise 39 bin 774 kişiye gıda yardımı, 4 bin 125 kişiye bebek bezi, 36 bin 253 kişiye de bebek maması ile süt ve süt ürünleri yardımı yapıldı. Müdürlük kapsamında hizmet veren Sosyal Destek Hizmetleri'nden ise engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi olan; evinde temizlik, yemek ve kişisel bakım yapma yetisini yitirmiş toplamda 3 bin 693 kişi, temizlik, kuaför ve sıcak yemek hizmetlerinden faydalandı.

Dört yılda 456 bin 288 kişiye Yardım Eli Uzatıldı

Beylikdüzü'nde yaşayan çocukları da çalışmalarının üst sıralarına taşıyan Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yıl içerisinde belirlenen zamanlarda giyim ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra bayramlarda da ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. 7 bin çocuk yeni bayramlıklarıyla mutlu zaman geçirirken 782 çocuk ise yapılan toplu sünnet törenlerinden faydalandı. Çocuklar için yaptığı hizmetlere gündüz bakımevi-kreş, çocuk meclisi ve çocuk mahkemeleri danışmanlık hizmetini de ekleyen Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bu hizmetler ile de toplamda 525 çocuğa fayda sağladı. Danışmanlık Hizmetleri kapsamında Kadın Dayanışma Merkezi, Aile Danışma Merkezi, Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri ile de toplamda 2 bin 833 kişiye destek oldu. Tüm bu hizmetler kapsamında Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2015-2018 yılları arasında ilçede değişen nüfus sirkülasyonu ile birlikte toplamda 456 bin 288 kişiye yardım elini uzattı.