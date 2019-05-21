Beylikdüzü Belediyesi'nden iki bine yakın aileye sıcak yemek

Ramazan'ın birlik ve bereketini paylaşmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi iki bine yakın aileye sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Bu yıl metrobüs noktasında da sıcak çorba dağıtımı yapan Beylikdüzü Belediyesi'nin belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri ve belediye personelleri de sıcak sohbetleriyle iftarda vatandaşların sofralarına konuk oluyor.

Huzur ve bereketin ayı Ramazan, Beylikdüzü'nde tüm maneviyatıyla yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya ve personelleriyle vatandaşların iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlangıcından bu güne, ilçenin on mahallesinde de evlere konuk olan belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri ve belediye personeli vatandaşların iftar sofralarında dahil olarak oruçlarını ev halkı ile birlikte açıyor. Bunun dışında Ramazan boyunca metrobüs noktasında da kurulan stanttan vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı devam ediyor.

Ramazan bereketi iftar sofralarında paylaşılıyor

Beylikdüzü Belediyesi'nin sokak iftarları yerine başlattığı ihtiyaç sahibi evlere iftar yemeği ulaştırma geleneği bu yıl da devam ediyor. Ramazan ayı boyunca bin 600 ihtiyaç sahibi aileye Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sıcak yemek hizmeti verilmesinin yanı sıra 200 aileye de iftar ziyareti yapılacak. Ayrıca yine Ramazan ayı boyunca, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, toplamda 4 bin 200 adet gıda kolisi ve çek dağıtımı yapılarak Ramazan'ın paylaşma ruhu tüm Beylikdüzü'nde hissedilmeye devam edecek. Ramazan ayının bu bereket ve maneviyatını iftar sofralarında vatandaşlarla yaşamanın mutluluğunu paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, “Ramazan ayının herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayın bir araya geldiğimiz sofraların bereketini, Beylikdüzü'nde hakim olan kardeşlik, yardımlaşma gibi duyguları artırmasını temenni ediyor ve tüm vatandaşlarımızı Kadir Gecesi'nde yine kapalı pazar alanında düzenleyeceğimiz 6'ncı Hayırlı İftar Soframıza davet ediyorum” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajları verdi.