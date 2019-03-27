Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesinden TÜBİTAK başarısı

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışması'nda Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi, 3 projeyle bölge sergisine katılmaya hak kazanarak çalışmalarını sergileme imkanı buldu.

Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi, bölgede kendi alanlarında sergilenmeye değer görülen 100 proje arasından Kimya ve Türk Dili ve Edebiyatı (2 proje) alanlarında önce sergilenmeye değer ilk 10'a, sonrasında ise ilk 3'e girme başarısı gösteren tek devlet okulu olma özelliğiyle dikkat çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Hulusi İPEK “Okulumuzun hemen her ay farklı alanlarda gösterdiği başarı ve sosyal faaliyetler, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışmasında okulumuz öğrenci ve öğretmenlerimizin göstermiş oldukları başarı ile taçlandırılmış oldu. Bölge finalinde 12 dalda bin 245 proje arasından ilk 100'e kalmamız ve kimya alanında derece alan tek devlet okulu olmamız başarımızın bir göstergesidir. Önümüzdeki yıl bu konuda daha fazla proje ve derece ile Türkiye finallerinde yer almak istiyoruz. Kurum tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş bulunuyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Projede görev alan öğretmenler Mesut Yıldız (Kimya), Özlem Göçer (Türk Dili ve Edebiyatı) ve Lokman Ateşoğlu (Türk Dili ve Edebiyatı) özellikle TÜBİTAK projelerinin öğrencilerine sundukları katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki yıl için de hedef büyüttüklerini söyledi.