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Beylikdüzü E-5'te feci kaza, araç takla attı

Beylikdüzü, E-5 Karayolu Güzelyurt mevki’inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, önce 2 araca çarptı ardından takla attı.

Beylikdüzü, E-5 Karayolu Güzelyurt mevki'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, önce 2 araca çarptı ardından takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.


Kaza, E-5 Karayolu Beylikdüzü, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevki'i Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BGC 248 plakalı aracın sürücüsü yolda seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda seyir halinde olan diğer araçlara çarpan araç ardından takla atarak ters döndü. Aracın içinde bulunan sürücü ve diğer vatandaş hafif yaralı şekilde kurtularak kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı.


Kaza sonrası E-5 trafiği Avcılar istikameti yönünde durma noktasına geldi.

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