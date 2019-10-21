Beylikdüzü Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi açıldı

Beylikdüzü Belediyesi'nin Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği işbirliğiyle düzenlediği Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) açıldı. Bir ay boyunca ziyarete açık olacak sergide çeşitli gemi modelleri meraklıların ilgisine sunuldu.

Dinamik ve statik modeller ile savaş gemileri, şehir hatları vapurları, römorkör, şilep ve buharlı gemilerden oluşan sergide, 18 modelcinin 55 gemi modeli yer aldı. Bu sene ikincisi düzenlenen sergi 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında, sanatseverlerle buluşacak. Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneğinden 18 modelcinin yapmış olduğu eserlere vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli gemilerin bulunduğu sergide statik gemilerin yanı sıra dinamik gemilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gemi maketleri 3 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı bekliyor

30 yıldır bu işle uğraşan Haldun Ünsal ise, hobi olarak başladığını ve daha sonra maketlerden ayrılamadığını belirterek, “30 yıl önce bir merak, bir hobi olarak başlamıştım. Şimdi ise gerçekten benim için bir zevke dönüştü. Vatandaşlarımızın birçoğu böyle bir sanat olduğunu bilmiyor. Ancak öğrenenler ise bir daha kopamıyor. Bu maketlerin maliyetleri oldukça değişkenlik gösteriyor. Dinamik ve statik olarak ayrılan modellerde, dinamikler 10 bin ile 20 bin arasında bir fiyat aralığında. Statik olan modeller ise 3-5 bin TL aralığında. Ben herkesin bu sergiye gelip ziyaret etmesini istiyorum” dedi.