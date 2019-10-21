İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi açıldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği işbirliğiyle düzenlediği Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) açıldı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği işbirliğiyle düzenlediği Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) açıldı. Bir ay boyunca ziyarete açık olacak sergide çeşitli gemi modelleri meraklıların ilgisine sunuldu.


Dinamik ve statik modeller ile savaş gemileri, şehir hatları vapurları, römorkör, şilep ve buharlı gemilerden oluşan sergide, 18 modelcinin 55 gemi modeli yer aldı. Bu sene ikincisi düzenlenen sergi 20 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında, sanatseverlerle buluşacak. Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneğinden 18 modelcinin yapmış olduğu eserlere vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli gemilerin bulunduğu sergide statik gemilerin yanı sıra dinamik gemilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Gemi maketleri 3 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı bekliyor


30 yıldır bu işle uğraşan Haldun Ünsal ise, hobi olarak başladığını ve daha sonra maketlerden ayrılamadığını belirterek, “30 yıl önce bir merak, bir hobi olarak başlamıştım. Şimdi ise gerçekten benim için bir zevke dönüştü. Vatandaşlarımızın birçoğu böyle bir sanat olduğunu bilmiyor. Ancak öğrenenler ise bir daha kopamıyor. Bu maketlerin maliyetleri oldukça değişkenlik gösteriyor. Dinamik ve statik olarak ayrılan modellerde, dinamikler 10 bin ile 20 bin arasında bir fiyat aralığında. Statik olan modeller ise 3-5 bin TL aralığında. Ben herkesin bu sergiye gelip ziyaret etmesini istiyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.