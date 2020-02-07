İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü'de E-5'te trafik kazası: 2 yaralı

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet önce aydınlatma direğine ardından da başka bir kamyonete çarptı.

Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü E-5 karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriye K. idaresindeki 17 AAE 750 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından da 34 GSC 56 plakalı başka bir kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Zekeriya K. ve yanında bulunan 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, kaza nedeniyle E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk, ekiplerin çalışmasının ardından kamyonetlerin kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.